Selçuk Şahin Ve Emel Şahin Çeşme’De Aşk Tazeledi
Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı
Atletico Madrid’Den Eljif Elmas’A Sürpriz Teklif!
Ak Parti’Nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Rakiplerinin Bayramını Kutladı
Son Dakika! Ysk’Nın Olay Yaratan Kararına Erdoğan’Dan İlk Yorum: Yanlış Anlaşılma Var, İtirazımızı Yaptık
Meteoroloji’Den Son Dakika Uyarısı: İstanbul Ve Bazı İllerde Yağış Bekleniyor
Ysk’Nın Tartışma Yaratan Kararına Bahçeli’Den İlk Yorum: Anlaşılması Zor
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize Hakaret Asla Kabul Edilemez
Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı
Acun Ilıcalı, Gelecek Sezon Survivor’A Bir Fenomeni Çağıracağını Duyurdu
Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı
Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu
Apple, Bugüne Kadarki En Güçlü Mac Pro’Yu Tanıttı! İşte Fiyatı
Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti
Son Dakika! Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Soma’Da Korkutan Deprem!
Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri

Fenerbahçeli yabancılar Fener Ol kampanyası için pürüz çıkardı

FENERBAHÇELİ YABANCILAR FENER OL KAMPANYASI İÇİN PÜRÜZ ÇIKARDI

Fener Ol kampanyası için TV 8'de yapılan canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, “Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz“ demişti. Takım içinde bazı yabancıların buna yanaş

Tarih : 04 Haziran 2019, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Yabancılar Fener Ol Kampanyası İçin Pürüz Çıkardı(9/10)5

Fenerbahçe'de kulübün ekonomik durumunu düzeltmek ve özellikle UEFA ile oluşan Finansal Fair Play kriterlerini karşılamak adına başlatılan 'Fener Ol' kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Fenerbahçeli  Yabancılar  Fener  Ol  Kampanyası  İçin  Pürüz  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER