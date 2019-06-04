FENERBAHÇELİ YABANCILAR FENER OL KAMPANYASI İÇİN PÜRÜZ ÇIKARDI
Fener Ol kampanyası için TV 8'de yapılan canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, “Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz“ demişti. Takım içinde bazı yabancıların buna yanaş
Fenerbahçe'de kulübün ekonomik durumunu düzeltmek ve özellikle UEFA ile oluşan Finansal Fair Play kriterlerini karşılamak adına başlatılan 'Fener Ol' kampanyası tüm hızıyla sürüyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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