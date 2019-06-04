Fener Ol kampanyası için TV 8'de yapılan canlı yayında Fenerbahçe kaptanlarından Volkan Demirel, “Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz“ demişti. Takım içinde bazı yabancıların buna yanaş