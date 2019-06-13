Sarı-lacivertli kulüpte 14 yıl forma giyen eski milli futbolcu Şeref Has hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, “14 yıl boyunca formamızı giyen ve kulübümüzde yöneticilik görevi de yapan 2996 numaralı Yüksek Divan Kurulu üyemiz eski milli futbolcu Şeref Has'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun efsane ismi Şeref Has'a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz“ ifadelerine yer verildi....



































