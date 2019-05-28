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Fenerbahçe’nin eski başkanı Metin Aşık, hayatını kaybetti

FENERBAHÇE’NİN ESKİ BAŞKANI METİN AŞIK, HAYATINI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan spor adamı Metin Aşık, hayatını kaybetti. Aşık'ın rahatsızlığı nediyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 21:20
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1989-93 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapan Metin Aşık, yaşamını yitirdi. Aşık, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Fenerbahçe, Metin Aşık'ın başkanlığı döneminde 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı....

















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