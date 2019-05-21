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Fenerbahçe’nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’ten Fatih Terim’e: Sahte Mahalle Kabadayısı

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YÖNETİCİSİ SELİM KOSİF’TEN FATİH TERİM’E: SAHTE MAHALLE KABADAYISI

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Kosif, Instagram hesabından, “İmparatormuş sen ancak sahte mahalle kabadayısı olursun.“ paylaşımında bulundu.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 20:10
Puan Ver : Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı(8/10)4

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin önünegelip Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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