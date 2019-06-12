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Fenerbahçe’nin istediği Rade Krunic, Milan’a transfer oluyor!

FENERBAHÇE’NİN İSTEDİĞİ RADE KRUNİC, MİLAN’A TRANSFER OLUYOR!

İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Empoli'nin Bosna Hersekli oyuncusu Rade Krunic'i transfer ediyor.

Tarih : 12 Haziran 2019, 22:40
Puan Ver : Fenerbahçe’Nin İstediği Rade Krunic, Milan’A Transfer Oluyor!(9/10)5

Serie A devi Milan, gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'den Boşnak orta saha oyuncusu Krunic'i kadrosuna katmak üzere. İtalyan medyasında yer alan habere göre Milanlı yöneticiler, Empoli yönetimi ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ardından mavi-siyahlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferde el sıkıştılar....

















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