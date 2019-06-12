FENERBAHÇE’NİN İSTEDİĞİ RADE KRUNİC, MİLAN’A TRANSFER OLUYOR!
İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Empoli'nin Bosna Hersekli oyuncusu Rade Krunic'i transfer ediyor.
Serie A devi Milan, gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'den Boşnak orta saha oyuncusu Krunic'i kadrosuna katmak üzere. İtalyan medyasında yer alan habere göre Milanlı yöneticiler, Empoli yönetimi ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ardından mavi-siyahlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferde el sıkıştılar....
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