Süper Ligde 30. hafta maçında Fenerbahçe'nin sahasında 10 kişi kaldığı maçta, 90+7. dakikada attığı golle Trabzonspor ile berabere kaldı. Maçta sarı lacivertli tribünlerden Başkan Ali Koç'a da tepki vardı.

Fenerbahçe'nin sahasında 90+7. dakikada attığı golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kalması sonrasında tribünlerden tepkiler geldi. Hem futbolculara hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu tepkilerden nasibini aldı....



































