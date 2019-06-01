FETÖ’CÜLER YUNANİSTAN’IN MİDİLLİ ADASI’NA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN TEKNEDE YAKALANDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 17 kişi ile yanlarındaki 6 çocuk yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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