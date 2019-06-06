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FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ KAYMAKAM 50 METREDEN AŞAĞIYA YUVARLANDI!


FETÖ’den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!
Tarih : 06 Haziran 2019, 22:20
Puan Ver : Fetö’Den İhraç Edilen Eski Kaymakam 50 Metreden Aşağıya Yuvarlandı!(5/10)1

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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