Google'ın yakın zaman önce tanıttığı ve geleneksel konsol oyunculuğunu uzun vadede ortadan kaldırma potansiyeli olan Stadia'nın ilk oyunları arasında FIFA 20'nin bulunup bulunmayacağı kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Google Stadia, öngörüldüğü gib

Önümüzdeki yaz mevsiminde kullanıma sunulması beklenen Google Stadia platformu, sıradan bir bilgisayar, ortalama bir akıllı telefon ya da internete bağlanabilen TV'nizden her seviyedeki oyunu oynamanıza imkan tanıyor.

Kaynak: haberinburada. ....