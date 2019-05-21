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Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz
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Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz

FİKRET ORMAN: HAKEM HATALARININ SONA ERECEĞİ BİR SEZON TEMENNİ EDİYORUZ

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Bu sezon yaşanan hataların VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini yeni sezonda temenni ediyoruz“ dedi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 23:20
Puan Ver : Fikret Orman: Hakem Hatalarının Sona Ereceği Bir Sezon Temenni Ediyoruz(5/10)1

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, spor camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı Kulüpler Birliği iftarında açıklamalarda bulundu. Öncelikle 2018-2019 sezonunu değerlendiren Başkan Orman, “Kulüpler Birliği olarak bu sene 2. 'sini düzenlediğimiz, futbol dünyasını birleştirdiğimiz iftara hoş geldiniz....

















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