Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Bu sezon yaşanan hataların VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber sona ereceğini yeni sezonda temenni ediyoruz“ dedi.

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, spor camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı Kulüpler Birliği iftarında açıklamalarda bulundu. Öncelikle 2018-2019 sezonunu değerlendiren Başkan Orman, “Kulüpler Birliği olarak bu sene 2. 'sini düzenlediğimiz, futbol dünyasını birleştirdiğimiz iftara hoş geldiniz....



































