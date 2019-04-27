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Fikret Orman’ın İlk Vaadi Belli Oldu!

FİKRET ORMAN’IN İLK VAADİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın en önemli seçim vaadi Fulya'da yapımı planlanan AVM olacak. Bu proje, kulübe sürekli olarak nakit akışı sağlayacak.

Tarih : 27 Nisan 2019, 14:50
Puan Ver : Fikret Orman’In İlk Vaadi Belli Oldu!(6/10)2

Beşiktaş Kulübü'nde kongre hareketliliği başlarken 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan mevcut başkan Fikret Orman yarın projelerini anlatacak. Siyah-beyazlıların patronunun en önemli seçim vaadi ise belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 2012'de reddedilen alışveriş merkezi projesini Fulya'da hayata geçirmek istiyor....

















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