Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın en önemli seçim vaadi Fulya'da yapımı planlanan AVM olacak. Bu proje, kulübe sürekli olarak nakit akışı sağlayacak.

Beşiktaş Kulübü'nde kongre hareketliliği başlarken 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan mevcut başkan Fikret Orman yarın projelerini anlatacak. Siyah-beyazlıların patronunun en önemli seçim vaadi ise belli oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, 2012'de reddedilen alışveriş merkezi projesini Fulya'da hayata geçirmek istiyor....



































