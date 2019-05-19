FİLİSTİNLİ AYŞE KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
İsrail'in ailesine refakatçi izni vermediği beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, Kudüs'te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze'deki hastanede hayata gözlerini yumdu.
Beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, Kudüs'te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze'deki hastanede hayata gözlerini yumdu. İsrail'in ailesine refakatçi izni vermediği için tek başına hastanede yaşam mücadelesi veren ve bu mücadeleyi kaybeden talihsiz çocuğun dramı yürekleri burktu.
Kaynak: haberinburada....
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