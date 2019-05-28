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Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor
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Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor

FİNCANI 75 DOLARDAN SATILAN KAHVE ÇELİK KASADA SAKLANIYOR

ABD'nin San Francisco kentinde bir kafede satılan ve dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen “Elida Geisha 803“ün fincanı 75 dolara satılıyor. Çelik kasada saklanan kahve, kedi benzeri bir memeliye yedirilen hayvanın dışkısından elde ediliyor.

Tarih : 28 Mayıs 2019, 15:00
Puan Ver : Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor(6/10)2

ABD'nin San Francisco kentinde bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi satıyor. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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