FISTIĞIN KİLOSUNUN 120 LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Siirt'te yağışlardan en büyük zararı fıstık bahçeleri gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor.
Siirt'te sağanak ve dolu yağışı nedeniyle bölgede birçok bahçede fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 120 liraya çıkması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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