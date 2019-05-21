Fransız Rapçi Nick Conrad'ın “Tatlı Ülke“ şarkısının nakaratında yer alan “Fransa'yı yakarım, benim çocukluğumun geçtiği tatlı ülkeyi“ sözleri ve şarkı klibinde beyaz bir kadını boğmaya çalıştığı görüntüler ülkede tartışmalara yol açtı. Şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, “Nick Conrad'ın nefret dolu klibini hiçbir gerekçe kabul etmeksizin suçluyorum. Ülkemize nefret ve şiddet çağrısı yapan bu klibin yayından kaldırılması için cumhuriyet savcılığına şikayette bulundum“ dedi....



































