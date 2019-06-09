2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı....



































