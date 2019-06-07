Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'ya Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin Vida için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynak: haberinburada....