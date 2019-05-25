GALATASARAY, 22. ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI
Spor Toto Süper Ligin 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'a kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu heyeti verdi.
Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis sezonunda 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupayı kaldırdı. Tarihinde ligde 22. kez kazandığı şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törende kupayı TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu üyeleri kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya takdim etti....
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