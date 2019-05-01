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Galatasaray, Babel Transferi İçin Görüşmelere Başladı

GALATASARAY, BABEL TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Galatasaray'ın, Beşiktaş'tan Fulham'a giden ve sezon sonu serbest kalacak olan Babel ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 16:30
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Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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