Gelecek sezon için transfer planlamasını yapan Galatasaray'ın, Beşiktaş'tan Fulham'a giden ve sezon sonu serbest kalacak olan Babel ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in adı, uzun bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Kaynak: haberinburada....