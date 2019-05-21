GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: FATİH TERİM’İN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Fatih Hoca, Türk futboluna mührünü vurdu, heykelini dikeceğiz.“ dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da gündeme dair açıklamlarda bulundu. Cengiz, “UEFA'dan 2+1 yıl men olacaktık. 5 milyon euro yerine 147 milyon euro hesap aşımı var....
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