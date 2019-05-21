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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’in Heykelini Dikeceğiz

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: FATİH TERİM’İN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Fatih Hoca, Türk futboluna mührünü vurdu, heykelini dikeceğiz.“ dedi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 01:00
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz(9/10)5

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da gündeme dair açıklamlarda bulundu. Cengiz, “UEFA'dan 2+1 yıl men olacaktık. 5 milyon euro yerine 147 milyon euro hesap aşımı var....

















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