GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, EVERTONLU YANNİCK BOLASİE’Yİ İSTİYOR
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 30 yaşındaki orta saha Yannick Bolasie'yi transfer etmek istiyor.
Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie, bu yaz Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bolasie'nin Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeni durağının ise Türkiye olması bekleniyor. Goal'ün haberine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 yaşındaki oyuncuya imza attırmak istiyor....
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