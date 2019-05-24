GALATASARAY DİAGNE’Yİ GÖNDERİP YERİNE FİNNBOGASON’U TRANSFER ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne'yi Katar'a 15 milyon euro gibi bir rakama göndermeye sıcak bakıyor. Diagne'nin yerine ise Bundesliga ekibi Ausburg'un golcüsü Finnbogason düşünülüyor.
Cim-Bom, 6 milyon euroluk bir teklifle Alman ekibinin kapısını çalacak. 30 yaşındaki oyuncunun kulübe 2020 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Finnbogason, bu sezon oynadığı 20 maçta 11 gol, 3 asist yaparak takımına katkı sağladı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Murat Arkın, Babası Cüneyt Arkın Hakkında Yalan Ölüm Haberi Yapanlara Sitem Etti
- 1 Gb Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı Ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler
- Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’A Seslendi: Okumak İstiyorum
- İstanbul Yarışından Resmen Çekilen Dsp Adayı Aydın: Her Şey Çok Güzel Olacak
- Ekrem İmamoğlu’Nun ’’Cnn Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı’’ İddiasına Yalanlama Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
- Prova Yaparken 12 Metre Yükseklikten Düşen Kadın Akrobat Yaşamını Yitirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar