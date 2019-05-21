Galatasaray, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas transferinde sona geldi. Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray, bonservisi Barcelona'da bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncu ile Sivas maçı sonrasında son kez masaya oturacak. Galatasaray'ın oyuncunun menajeri ile yapacağı son görüşmenin ardından transferi resmen açıklayacağı da kaydedildi....



































