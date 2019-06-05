GALATASARAY, FERNANDO MUSLERA’NIN YEDEĞİNİ BULDU!
İsmail Çipe'nin performansından memnun olmayan Galatasaray, bonservisi elinde olan tecrübeli kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etmek istiyor.
Galatasaray'da Muslera'nın arkasında bekleyecek yerli kaleci için çalışmalar devam ediyor. Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Fatih Öztürk'ün listede ilk sırada olduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin bonservisinin bulunmaması nedeniyle teknik kadronun bu transfere sıcak baktığı bildirildi....
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