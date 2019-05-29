Galatasaray, U21 Takımı kaptanlığını yapan Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gökay Güney'in sözleşmesi bu sezon sona eriyordu. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçında 213 dakika süre aldı.

Kaynak: haberinburada....