GALATASARAY KAFİLESİ ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADA GELDİ
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri'inden üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu'na geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti. Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19. 05'de Türk Telekom Stadyumu'na giriş yaptı....
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