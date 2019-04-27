Galatasaray, Ryan Babel transferini Hollanda-Almanya maçından sonra bitirdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncuya 3 yıl için 10 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Galatasaray, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Fulham'a kiralanan, sezon sonunda her iki kulüple de mukavelesi sona erecek olan Ryan Babel'in transferini bitirdi. Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart'taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada....