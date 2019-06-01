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Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı

GALATASARAY, ŞENER ÖZBAYRAKLI İLE ANLAŞTI

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu sarı kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den aldığı ücretten daha az kazanacağı ve TL c

Tarih : 01 Haziran 2019, 18:10
Puan Ver : Galatasaray, Şener Özbayraklı İle Anlaştı(5/10)1

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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