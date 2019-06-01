Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu sarı kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den aldığı ücretten daha az kazanacağı ve TL c