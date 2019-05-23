Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon içinde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı ile anlaştığı belirtildi.

22. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer taarruzu sürüyor. Babel'in yanı sıra Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor'la anlaşan Cim-Bom, yerli oyuncu sayısını artırmak ve kaliteyi yükseltmek için Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı....



































