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Galatasaray, Terim’in de onay verdiği Salih Uçan için harekete geçti

GALATASARAY, TERİM’İN DE ONAY VERDİĞİ SALİH UÇAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Yerli futbolcu avına çıkan Galatasaray, Empoli'den ayrılan Salih Uçan'ı sürpriz bir şekilde transfer gündemine aldı. Fatih Terim'in transfer için onay verdiği ve önümüzdeki günlerde temasa geçileceği öğrenildi.

Tarih : 08 Haziran 2019, 12:20
Puan Ver : Galatasaray, Terim’İn De Onay Verdiği Salih Uçan İçin Harekete Geçti(8/10)4

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. . ....

















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