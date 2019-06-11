Galatasaray, 18 yaşındaki genç oyuncu Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Adı Anderlecht ile anılan Yunus, bu sezon 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Bir yandan dış transferde adım atmak için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, diğer bir yandan da eldeki oyuncuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, ilk olarak Yunus Akgün'deki tehlikeyi bertaraf etti.

Kaynak: haberinburada....