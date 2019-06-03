GALATASARAY’DA BANEGA GELİŞMESİ!
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için rotasyonu güçlü bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da Fatih Terim, Sevilla'nın yıldız oyuncularından olan Banega'yı kadrosunda görmek istiyor.
Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı Fatih Terim'in çok istediği öğrenildi. İmparator'un gelecek sezon planlarında Banega önemli bir yer teşkil ediyor. Aslan'ın hocası, Tangocu'yu 8 numara bölgesinde takımın yeni oyuncu kurucusu yapacak....
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