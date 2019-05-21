Galatasaray'ın tartışılan 10 numarası, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atacaktı. Ancak Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında kendisine çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek oyuncusunu ikna etti.

Kaynak: haberinburada....