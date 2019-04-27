Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Marcao'nun, Atiker Konyaspor ile pazartesi günü oynanacak lig karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale kalan Galatasaray'a, bu maçta sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'dan kötü haber geldi. Brezilyalı stoper, sarı kırmızılı takımın pazartesi günü Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Marcao'nun MR tetkiklerinin ardından sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi....



































