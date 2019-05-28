GALATASARAY’DA SİNAN GÜMÜŞ DÖNEMİ SONA ERDİ
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'den izin alarak şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Sinan Gümüş'ün evini boşaltıp ülkesine gittiği belirtildi.
5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kiraz İhracatında Yüzde 20 Artış Bekleniyor
- Tbmm Ziyaretçi Kapılarına Yüz Tanıma Sistemi Yerleştirilecek
- Sigortacılardan Aracıyla Bayram Tatiline Çıkacaklara Uyarı: Poliçelerinizi Kontrol Edin
- Morgu Hurdacıya Sattığı İddia Edilen Hastane Müdürüne Soruşturma!
- Yaralanan Çavuş, 5 Yıl Boyunca Çektiği Sancıların Nedenini Duyunca Şaşkına Döndü!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
- Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var
- Hasan Şaş Pfdk’Ya Sevk Edildi
- Google Finlandiya’Da Ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı
- Beşiktaş, İranlı Golcü Karim Ansarifard’I Gündemine Aldı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar