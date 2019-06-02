GALATASARAY’DAN ALİ KOÇ’UN FATİH TERİM ELEŞTİRİLERİNE YANIT!
Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de hem Ali Koç'un TFF'nin Fatih Terim için ödediği tazminat ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi hem de sezonu değerlendirdi.
Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Günay, Ali Koç'un TFF'nin Fatih Terim'e ödediği tazminat eleştirisine, “Mahkeme Fatih Terim'in tazminat almaya hakkı var demiş ve hocamız bu parayı almayıp kimsesiz çocuklara bağışladığını söyledi....
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