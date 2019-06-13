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Galatasaray’In İbra Davasından Duruşma Ertelendi
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Galatasaray’ın ibra davasından duruşma ertelendi

GALATASARAY’IN İBRA DAVASINDAN DURUŞMA ERTELENDİ

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra davasında İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılması beklenen duruşma ertelendi.

Tarih : 13 Haziran 2019, 12:20
Puan Ver : Galatasaray’In İbra Davasından Duruşma Ertelendi(10/10)6

Galatasaray'da uzun süredir devam eden “Mustafa Cengiz ve yönetimi“nin ibra olup olmadığı tartışması gündemdeki yerini korurken, gözler bugün Çağlayan Adalet Sarayı'nda görülecek davaya çevrilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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