Galatasaray haziran ayı olağan kongresinde kulübün net borcunun 1,4 Milyar TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı.

Kaynak: haberinburada. ....