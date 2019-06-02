Galatasaray’In Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Sevgilisi Melis Sütşurup’U Aldattığı Söylenen Mustafa Sandal İddialara Son Noktayı Koydu
Oyuncu Halit Ergenç Trafikte Sözlü Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı
Oyuncu Halit Ergenç’E Sözlü Ve Fiziksel Saldırıda Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı
Hakkari’Den Kahreden Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu, 1 Askerimiz Yaralandı
Saadet Partisi’Nden Bakan Soylu’Ya Yanıt: Dün Dündür, Bugün Bugündür
Şampiyonlar Ligi Finali’Nde Sahaya Giren Wolanski’Nin Takipçi Sayısı Uçtu
Son Dakika! Tottenham’I 2-0 Yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
Pınar Altuğ’Dan Hemcinslerine Ter Uyarısı: Kokarca Gibi Dolaşmayın
Seksenler Dizisinin Bekçi Bekir’İ 20 Bin İftariyelik Dağıttı
Kadın Fenomen, Şampiyonlar Ligi Finalinde Sahaya Girdi
Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Cani Adam, Kuaförde Çalışan Eşini Kıskançlık Yüzünden Vurduğunu Söyledi
Motosikletli Saldırganlar, Fırının Önünde Bekleyen Kadına Kurşun Yağdırdı! O Anlar Kamerada
İstanbul Seçim Anketi Sonuçları! 4 Anket Şirketi İstanbul’Daki Son Durumu Açıkladı!
Mhp’Den Bedelli Askerlik İçin Yaş Önerisi: 27 Yaşını Bitirenlere Öncelik Tanınmalı
Ovit Yolunda Asfalt Sıcaktan Eridi
Fiyatların Düşmesiyle Pazarlara Bayram Havası Geldi
Oyuncu Halit Ergenç’E Trafikte Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eski Sevgiliden İğrenç Tuzak! Çıplak Videolarını Çekip Arkadaşlarına Gönderdi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligini Liverpool'un kazanması sonrasında Galatasaray'ın 1. torbadaki rakipleri netleşti.

Tarih : 02 Haziran 2019, 02:20
Puan Ver : Galatasaray’In Şampiyonlar Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu(6/10)2

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligine doğrudan katılacak olan Galatasaray'ın Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligini kazanması sonrasında 1 torbadaki rakipleri belli oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















Etiketler: Galatasaray’In  Şampiyonlar  Ligindeki  Muhtemel  Rakipleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER