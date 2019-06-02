Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligine doğrudan katılacak olan Galatasaray'ın Liverpool'un Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek Devler Ligini kazanması sonrasında 1 torbadaki rakipleri belli oldu.

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