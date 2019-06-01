GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK POSTERİNDE DİAGNE SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın şampiyonluk posterinde kutlamalarda olmayan Diagne'nin sonradan photoshopla postere eklendi.
Galatasaray, Florya'da geleneksel poster çekimini yaptı. Özel işleri nedeniyle Başakşehir maçı sonrası hemen ülkesine giden Diagne'nin photoshop yardımıyla postere eklenmesi dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada....
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