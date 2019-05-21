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Galatasaray’ın Şampiyonluk Şarkısında Arda ve Burak Detayı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞARKISINDA ARDA VE BURAK DETAYI

Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyon olduğu akşam Türk Telekom Stadı'nda Barış Manço'nun “Yaz Dostum“ şarkısı çalındı. Bu şarkının çalınma sebebinin arkasında ise Arda Turan ile Burak Yılmaz olduğu iddiası gündeme geldi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 11:30
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2016'da A Milli Takım'dan ayrılan Arda ve Burak, Kosova maçıyla geri dönünce, Barış Manço'nun şarkısıyla Terim'e gönderme yapmıştı. 22. şampiyonlukta stat hoparlöründen bu şarkı yükseldi, rövanş alındı....

















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