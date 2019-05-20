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Galatasaray’ın Yıldız İsmi Feghouli’ye Dev Talip

GALATASARAY’IN YILDIZ İSMİ FEGHOULİ’YE DEV TALİP

AS Gazetesi, yaptığı gol ve asistlerle şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Feghouli'yi Sevilla'nın transfer etmek istediğini yazdı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Galatasaray’In Yıldız İsmi Feghouli’Ye Dev Talip(6/10)2

Galatasaray Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'yi satmama kararı aldı ama bu oyuncunun taliplileri bitmiyor. Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. AS Gazetesi, Sevilla'nın mayıs ayı sonunda CimBom'un kapısını çalacağını iddia etti....

















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