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Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas’a gitti

GALATASARAYLI NİGEL HAYES, ZALGİRİS KAUNAS’A GİTTİ

Geride kalan sezonu Galatasaray Doğa Sigorta'da geçiren ABD'li basketbolcu Nigel Hayes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 13 Haziran 2019, 11:40
Puan Ver : Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas’A Gitti(8/10)4

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bu sezon başarılı bir performans sergileyen ABD'li basketbolcu Nigel Hayes'in yeni adresi belli oldu. Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Hayes ile anlaştıklarını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Galatasaraylı  Nigel  Hayes  Zalgiris  Kaunas’A  Gitti    haber

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