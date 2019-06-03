GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR, ’KİLO ALMIŞSIN’ DİYENLERE ÇEKTİĞİ VİDEO İLE SİTEM ETTİ
Cüneyt Özdemir, kendisine “Kilo almışsın“ diyen arkadaşlarına çektiği video ile sitem etti. Özdemir, videosunda “Sana ne. Dost most değilsin, hıyarın tekisin“ dedi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile en çok konuşulan videoların arasına girdi. Ekranlara ara vererek YouTube sayfası açan ve buradan videolar yayınlayan Özdemir, kendisi için kilo aldın diyenlere yine çektiği video ile cevap verdi.
“HIYARIN TEKİSİN!“
Kilo hakkında yorumlara video çekerek cevap veren ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir,“Çok kilo almışsın....
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