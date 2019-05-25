Kadın Teröristin Not Defterine Yazdıkları Pkk’Nın Kirli Yüzünü Bir Kez Daha Ortaya Çıkardı
Şampiyonluk Kutlamasında 5. Yıldız Detayı!
Galatasaray Kafilesi Üstü Açık Otobüsle Stada Geldi
Ryan Babel’Den Galatasaraylı Taraftarları Heyecanlandıran Mesaj!
Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’Ndan Sonra Mert Günok’U Da Transfer Ediyor
Çiftçilik Yapan Elektrik Mühendisi, Serasına Kurduğu Çuvallı Sistem Sayesinde Üretimini Artırdı
Tff Başkanlığına 5 İsim Adaylığını Koydu! İşte O İsimler
İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3’Ü Ağır, 10 Yaralı
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: Chp Genel Merkezine Yürüyeceğiz
Yavaş’Tan Çakar Talimatı: Mevzuata Aykırı Olan Çakarları Sökün
Son Paralarıyla İş Kurdular, Kazanacakları Parayla Evlenecekler
Öğrencileri Döven Okul Müdürü, Görevden Alındı
İzlediği Belgeselden Etkilenip Böğürtlen Ekti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Güvenlik Güçleri, Terör Örgütü Pkk’Nın Karadeniz’Deki En Büyük Silah Deposuna Ulaştı
Dünyanın En Zor Mesleklerinden Olan Su Altı Kaynakçılarının Aylık Kazancı 10 Bin Lira
Kardemir’Den Yerli Otomobile Yerli Çelik
160 Tl İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Melih Gökçek, Mansur Yavaş’In ’Zırhlı Jip’ İddiasına Cevap Verdi: Devlet Bana Tahsis Etti
Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı

Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı

GAZETECİ SABAHATTİN ÖNKİBAR EVİNİN ÖNÜDE SALDIRIYA UĞRADI

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a evinin önünde 3 kişilik grup tarafından saldırı düzenlendi. Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 20:20
Puan Ver : Gazeteci Sabahattin Önkibar Evinin Önüde Saldırıya Uğradı(8/10)4

Gazeteci Sabahattin Önkibar evine giderken saldırıya uğradı. İki araçtan inen 3 kişi, gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Gazeteci  Sabahattin  Önkibar  Evinin  Önüde  Saldırıya  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER