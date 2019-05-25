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Genç İşçinin Cansız Bedeni, Çalıştığı Fabrikanın Atık Su Kuyusunda Bulundu

GENÇ İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİ, ÇALIŞTIĞI FABRİKANIN ATIK SU KUYUSUNDA BULUNDU

İstanbul'da 22 yaşındaki işçinin cansız bedeni, çalıştığı demir doğrama fabrikasının atık su kuyusunda bulundu. Genç işçinin şüpheli ölümü araştırılıyor.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 09:40
Puan Ver : Genç İşçinin Cansız Bedeni, Çalıştığı Fabrikanın Atık Su Kuyusunda Bulundu(9/10)5

İstanbul Sancaktepe'de çalıştığı demir doğrama fabrikasının atık su kuyusunda, İsmail Y. (22) isimli işçinin cansız bedeni bulundu. İsmail Y....

















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