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Genç Kadın, Hamile Kaldığı Erkek Arkadaşı Hakkında Takipsizlik Kararı Verilince İntihara Kalkıştı

GENÇ KADIN, HAMİLE KALDIĞI ERKEK ARKADAŞI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLİNCE İNTİHARA KALKIŞTI

Antalya'da genç kadın, hamile kaldığı erkek arkadaşıyla ilgili davadan takipsizlik kararı çıkması üzerine intihara kalkıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile adliye dışın çıkarılan kadın, sinir krizi geçirdi.

Tarih : 29 Nisan 2019, 17:20
Puan Ver : Genç Kadın, Hamile Kaldığı Erkek Arkadaşı Hakkında Takipsizlik Kararı Verilince İntihara Kalkıştı(10/10)6

Antalya'da, N. A. M....

















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