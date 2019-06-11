GENÇ KADIN SEVGİLİSİNE ATACAĞI KALÇASININ FOTOĞRAFINI HALICIYA GÖNDERİNCE ORTALIK KARIŞTI!
İngiltere'de 31 yaşındaki kadın, kalçasının fotoğrafını yanlışlıkla sevgilisi yerine halıcıya yollayınca ortalık karıştı. Genç kadın sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere'de genç kadın yaptığı hatayla sosyal medyada gündem oldu. Genç kadın kalçasının fotoğrafını sevgilisi yerine halı şirketine attı.
Kaynak: haberinburada....
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