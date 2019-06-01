Avcılar'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına ''Yaşamak istiyorsan benim olacaksın“ diyerek dehşeti yaşatan, Emre Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Çiçek'in “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbü

İstanbul Avcılar'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K. 'nın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen şüpheli Emre Çiçek (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Emre Çiçek'in “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs“ ve “Nitelikli cinsel saldırı“ suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi....



































