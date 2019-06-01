GENÇ KIZA DEHŞETİ YAŞATAN CANİ SEVGİLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Avcılar'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına ''Yaşamak istiyorsan benim olacaksın“ diyerek dehşeti yaşatan, Emre Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Çiçek'in “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbü
İstanbul Avcılar'da 4 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K. 'nın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen şüpheli Emre Çiçek (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, Emre Çiçek'in “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs“ ve “Nitelikli cinsel saldırı“ suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar hapsini istedi....
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