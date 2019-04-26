Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın yol tartışması yüzünden taksici tarafından bıçaklanmasından hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay taksici tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: haberinburada....